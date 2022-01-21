南投縣魚池鄉澀水森林步道位於中潭公路西南側大雁隧道旁澀水社區內，全長約2.5公里，沿線有水上步道、森林步道及水上平台，有侏儸紀公園的美稱，但步道內的水上平台每遇颱風豪雨就會中斷，南投林管處因此在水上步道上設置拱型景觀橋，去年底開放後，吸引許多山友朝聖，成為步道的新景點。

澀水森林步道海拔介於500至800公尺，步道沿途可見各式經濟作物、蓊鬱森林、天然溼地及瀑布溪流等棲地環境，吸引擁有豐富蛙類、鳥類、昆蟲棲息，平時由澀水社區認養維護，但近年社區志工多半年邁無力維護，因此南投林管處投入經費，來協助設置安全穩固的橋樑。

南投林區管理處處長李政賢表示，早期社區志工在水上平台架設簡易竹橋，串聯起步道讓遊客通行，但每次颱風或豪雨來襲，溪水暴漲就會將其沖毀，因此與社區研議後，使用國產集成材，來製作拱型景觀橋。

李政賢說，景觀橋採用鋼構結構包覆柳杉集成才，不只安全穩固，還導入杉林、蕨類捲曲、河道彎曲的意象，來呼應環境景觀意象，沿線溪流右岸往下游銜接的步道，也採用友善生態環境工法，有助於減少碳足跡、節能減碳、環境保護等，充分展現澀水步道沿線的豐富生態。

李政賢說，橋梁、步道整修總經費約807萬，2021年4月開工，2021年12月完成驗收，目前已經開放讓民眾使用，歡迎民眾能夠到全新的景觀橋上，俯瞰桃米坑溪，沉浸在大自然的芬多精中，倘佯森林悠境。