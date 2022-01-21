串流平台龍頭Netflix美國時間週四（20日）公布2021會計年度第四季財報，營收77.1億美元、EPS為1.33美元，雖然營收和獲利都優於分析師預期，但因訂閱人數成長放緩，盤後股價仍暴跌約20％，至2020年6月以來最低水準。

韓國原創內容《魷魚遊戲》上線第一週全球觀看時數16.5億小時，成為Netflix目前最受歡迎的影集，同日也獲Netflix證實：魷魚遊戲世界才剛剛開始，第二季即將推出。

Netflix第四季全球會員淨增830萬人，累計全年共有1.22億付費會員。其中，亞太市場淨增加260萬人，日本與印度成長最強勁，累計亞太會員數成長至3263萬人。

展望2022年第一季訂閱人數，Netflix預期新增250萬人，低於2021年第一季新增的398萬人。

Google全球「2021年回顧」（Year in Search）顯示，全球最受歡迎前十影集中有六部是Netflix作品，全球最受歡迎十部電影中有兩部是Netflix作品。