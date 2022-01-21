台灣大迎接Disney+登台第一個農曆年，推出「台灣大哥大 虎你好看 訂閱Disney+立即折百元」賀新春限時限量專案，即日起到2月6日，用戶輸入優惠序號、申辦Disney+月訂方案即享100元電信帳單優惠。

台灣大表示，Disney+台灣大申辦用戶中，20至39歲的年輕族群就佔了53%，為台灣大整體用戶基礎注入新活力，台灣大今日也公佈Disney+新春嚴選十大強片名單，推薦用戶闔家團圓或享受假期都能觀看的精采好片。

台灣大為Disney+在台獨家合作電信營運商，去年11月推出Disney+驚奇夢幻資費方案，獲得市場廣大迴響，尤其深獲年輕族群的青睞，其中主打透過電信帳單小額代收、以單月訂購的方式嚐鮮Disney+的用戶，將近80%都是在台灣大官網和台灣大客服的APP上訂購，搭配友善便利的台灣大客服APP與188客服專線，呈現「高度自助」的數位化申辦風格。根據台灣大的大數據洞察，許多申辦方案的用戶，也對3C購物、電影、遊戲、電子書有高度興趣，台灣大也將發揮集團綜效，持續優化myfone購物、遊戲、myBook等新媒體服務，讓用戶能享有全方位的數位生活體驗。

Disney+登台以來，強檔影片《尚氣與十環傳奇》、《鷹眼》、《洛基》等都讓粉絲熱烈追劇，即將到來的農曆春節，台灣大首次發布優惠序號來寵愛粉絲與用戶，即日起到2月6日（大年初六），凡台灣大月租型用戶且過去30天內未申辦過Disney+台灣大任一方案者，至活動官網輸入優惠序號「台灣大哥大虎你好看」，並完成單購月訂Disney+的月訂方案（原價270元/月），即可享有次月電信帳單折抵100元的優惠，即刻暢享超過1200部電影和1萬6000集影集，序號數量有限兌完為止。

台灣大哥大同步推出Disney+新春強檔鉅作片單，包含全台票房勇破兩億，安潔莉娜裘莉、馬東石主演的《永恆族》，為漫威宇宙樹立前所未見的超級英雄模樣。好萊塢置中狂人名導威斯安德森的最新力作《法蘭西特派週報》1月26日上線，喜好歐陸懷舊風格的粉絲不容錯過。喜愛港式電影的用戶也有福了，除了劉德華、劉青雲雙影帝互飆演技的《拆彈專家2》以外，1月31日起還有動作大片《怒火》，看甄子丹、謝霆鋒拳拳到肉交鋒對決。另外，老少咸宜的經典動畫長片一定不能少，迪士尼動畫奇幻歌舞喜劇《魔法滿屋》現正熱播中，以及全球賣座系列動畫最新作品《冰原歷險記：巴克大冒險》，將於1月28日線上首映，最適合圍爐時闔家觀賞。

台灣大推薦的Disney+新春片單還還包括大年初二（2月2日）將在Disney+平台上獨家獻映、香港史上最賣座本土電影第二名的《梅艷芳》導演版，加入逾一小時從未曝光的片段，成為五集劇集形式，帶領觀眾重溫一代巨星的故事；喜愛韓國歐巴的影迷可以持續追看周末更新的《雪降花》，而星戰迷敲碗期待的原創影集《波巴費特之書》每週三更新、新春不中斷。