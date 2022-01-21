鄉長劉啟帆表示，此次共打造「希望光樹」、「街道燈海」、「鉤織尖塔」等3個燈區景點，要與民眾一路從春節嗨到元宵。（公所提供／吳建輝南投傳真）

即日起至元宵節止，每天晚上6點到10點都會點亮魚池。（公所提供／吳建輝南投傳真）

劉啟帆也說，今年剛好又是是金虎年，虎頭蘭的虎也有福的諧音，也歡迎所有民眾可以到魚池東光花卉區賞花、買花，讓虎頭蘭為新的一年帶來好兆頭。（公所提供／吳建輝南投傳真）

農曆春節及元宵節慶倒數，各地開始紛紛擺出繽紛絢麗的彩燈，魚池鄉公所最近在魚池街上打造由1500顆七彩燈籠，長達百米的「街道燈海」，吸引許多民眾、網美朝聖，鄉長劉啟帆表示，此次共打造「希望光樹」、「街道燈海」、「鉤織尖塔」等3個燈區景點，要與民眾一路從春節嗨到元宵。

劉啟帆指出，魚池擁有紅茶、香菇、蘭花、咖啡等豐富同產，春節期間邀請所有民眾走訪日月潭，晚上再到魚池打卡拍網美照，探索魚池的大小秘境景點，為了提早迎接春節與元宵，推出「映像春遊魚池鄉」活動，打卡魚池景點與購買當地農產，就能免費兌換日月潭紅茶。

劉啟帆表示， 本次設置的三個景點燈區分布在魚池鄉不同角落，三角公園、魚池街區、還有公所門口前，其中「鉤織尖塔」是海貓工房楊海茜老師，以日月潭及邵族意象創作，專屬於魚池的＜朝暉夕靄 明潭漾影＞藝術作品，即日起至元宵節止，每天晚上6點到10點都會點亮魚池。

國內超過8成以上的虎頭蘭，都是魚池鄉所供應，包括品種、栽種技術都傲視全台，虎頭蘭因唇瓣形狀很像虎頭而得名，花數大而多，與綠葉搭配更顯高雅秀麗；劉啟帆也說，今年剛好又是是金虎年，虎頭蘭的虎也有福的諧音，也歡迎所有民眾可以到魚池東光花卉區賞花、買花，讓虎頭蘭為新的一年帶來好兆頭。