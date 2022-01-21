一個由140多名美國兩黨國會議員組成的團體，呼籲美國貿易代表戴琪立即恢復並擴大中國商品的關稅豁免，以利美國製造業者生存。

美國聯邦眾議院議員在寫給一封戴琪（Katherine Tai）的信中表示，目前她對受「301條款」約束，有限的中國商品重啟關稅豁免的提案太過狹隘，且規模較大的關稅豁免計畫一年前期滿後，這些關稅措施已對美國企業和勞工帶來了傷害。

以民主黨威斯康辛州眾議員金德（Ron Kind）、華盛頓州眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）及共和黨伊利諾伊州眾議員拉胡德（Darin LaHood）、印第安納州眾議員沃爾斯基（Jackie Walorski）為首的國會議員們說：「這些增加的成本正在削弱美國製造業勞工的競爭力，因為和國外的競爭者相比，他們投入的成本更高。」

「令人難過的是，301條款廣泛地對美國製造業、農業、漁業、零售業、能源產業、科技業、服務業的企業產生影響。」

作為戴琪去年10月宣布促使中國履行貿易承諾新策略的一部分，美國貿易代表署就一份較為狹隘的清單徵詢公眾意見，當中包括工業零組件、恆溫器、醫療用品、自行車、紡織品等549個項目的中國商品。

議員們表示，這個清單太狹隘了，只佔最初申請豁免商品的1%，且先前的豁免失效後，加深了企業，特別是對中小型公司的挑戰。

議員們在信中寫道：「有鑑於此，我們力促美國貿易代表署盡快擴大豁免，給予美國勞工、企業和家庭所急需的經濟援助」，並呼籲把豁免的期限追溯到2021年10月12日。

這封信發出之際，商業團體要求拜登政府削減關稅以緩解通貨膨脹壓力的呼聲愈來愈多。