亞系外資針對瑞鼎(3592)出具最新研究報告指出，點名瑞鼎將成為大陸OLED成長趨勢下的關鍵受益者，且大尺寸面板驅動IC(LDDIC)價格也將慢慢回穩，故重申瑞鼎買進評等、目標價860元。

亞系外資表示，隨著OLED和汽車驅動器以及T-con(LCD用時序控制器)和PMIC(電源管理IC)的日益普及，預估瑞鼎受2021~2023年營收/淨利潤複合增長率11%/17%，且在大陸OLED的成長趨勢中，將瑞鼎視為相對更純粹的受益者，重申瑞鼎將為OLED的贏家，給予買進評等、目標價860元。

亞系外資表示，市場對於LDDIC仍有疑慮，部分投資者擔心LDDIC顯示器在未來幾個月有定價壓力，但因為需求不太可能再惡化，故預計價格將保持穩定，去年12月的大型顯示器價格跌幅已經相較9~11月收斂，且目前PC/NB的需求更健康，面板製造商的UTR降低，也表明供過於求正在緩解，整體來說，LDDIC供需將從2022年開始更加平衡，預計第二季LDDIC的ASP將季對季呈現個位數下降，主要是正常的價格侵蝕和折扣。

亞系外資表示，手機用OLED驅動IC主要製程為28/40奈米，為供給相當緊張的晶圓成熟製程，被SSD控制器、TV SoC、網絡、WiFi等搶用，若遷移到更先進的製程則會增加晶圓成本，因此，由於2023年供應持續緊張，認為OLED驅動器價格將保持穩定。