111學年度大學學測今(21)日登場，首科考試科目為數A。高中數學老師認為，試題難易度與去年相仿，出題特色在於重視閱讀理解，考生必須在完整看完考題，在充分了解題意的情況下，較能順利答題。

成功高中數學老師劉國莉表示，今年學測數A最大的出題特色，就是重視閱讀理解，需要讀懂題目用邏輯思考進行推理。不過在每大題中，都有按照難易度來排列。

至於各冊配分方面，劉國莉提到，像是第一冊23％、第二冊33.5％、第3A冊18.5％、第4A冊25％。

劉國莉分析試題形式時指出，第二冊占分較多外，這與新課綱螺旋式課程安排及第二冊單元量較多有關。此外，除了今年學測數A不僅考基本觀念，題目整體敘述較為新穎，代表考生需要花費較多時間在理解題目與選擇適當解題策略。

陽明高中數學老師蘇順聖則說，考生在答題時，常常習慣看到關鍵字就開始解題，但今年學測數A有不少長文題，包含第1題與第5題的敘述的字數不少，選填題第13題則從生活經驗出發，題幹描述的則是手遊，如果對「十連抽」沒有概念，恐怕就得自行想像，對解題頗有挑戰。