陸軍坦克撞轎車 車主買咖啡驚見這幕：也算人生成就

「以卵擊石」真實版在宜蘭街頭上演。陸軍蘭陽指揮部一輛M-60A3坦克，本月17日下午在宜蘭三星鄉街頭執行戰備操演時，遇上街道狹窄，戰車疑似正在進行倒車時，不慎碰撞到停在路旁小客車車尾，造成車尾破損，受害車主自己貼文表示，「買個咖啡出來，車子就被坦克撞了，不過我有超出白線一點，不知照則怎麼算?」目前，警方到場處理，確認戰車駕駛無酒精反應，軍方也已派人保險公司與車主談後續理賠。

網路上今天盛傳一則「坦克擦撞自小客」的影片。一名車主自己在臉書PO文表示，「買個咖啡出來，車子就被坦克撞了，不過我有超出白線一點，不知照則怎麼算?」此文一出引起網友熱議。

陸軍坦克撞轎車，車主買咖啡驚見這幕:也算人生成就。(翻攝臉書翻轉東台灣交通違規)

陸軍坦克撞轎車，車主買咖啡驚見這幕:也算人生成就。(翻攝臉書翻轉東台灣交通違規)

根據民眾拍攝影片，只見坦克在人員指揮下從轎車左方倒車，但因為戰車相當巨大，街道又很狹窄，角度遲遲喬不好，突然間就緊急煞車，左側已撞上自小客車尾，造成後保桿和尾燈均有破損。

受害車主在臉書指出，他只是去買個咖啡，沒想到出來車子就「被坦克撞」，也算是「人生成就達成」，感到很無奈，目前車輛已進廠大修。經通知警方到場後，戰車駕駛無酒測。

陸軍第六軍團指揮部表示，所轄蘭陽地區指揮部乙輛M60A3戰車，17日下午執行任務期間，行經宜蘭縣三星鄉，不慎擦撞路邊停放民車（駕駛無酒駕），無人員受傷，全案由宜蘭縣警察局鑑處中。

第六軍團指出，單位全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜；另持恆要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行動安全。