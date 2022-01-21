新北市長侯友宜上午主持板橋江翠段青年社會住宅開工動土典禮。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜上午主持板橋江翠段青年社會住宅開工動土典禮。（王揚傑攝）

為解決弱勢及青年居住問題，新北市與中央合作興建板橋江翠段青年社會住宅，今（21）日新北市長候友宜到場主持開工動土典禮，內政部次長花敬群受邀出席。該案鄰近捷運江子翠站，預計2024年底完工，可提供130戶，並規畫公共托老中心、身心障礙者社區式日間照顧中心及商店街等多元設施進駐，落實全齡安居社宅。

侯友宜指出，板橋江翠段青年社會住宅，位於江翠北側重劃區，台64線是其聯外道路，步行10分鐘即可到達捷運江子翠站，附近有稚匯公園、江翠國小及商店街，還有大型購物商場及國中國小，生活機能健全。

侯友宜強調，板橋江翠段青年社會住宅不但住起來方便，還有公共托老中心、身障者日照中心進駐。新北市一定跟中央攜手合作，全力以赴推動社會住宅，與民眾合力面對高物價帶來的高房價問題，更推出包租代管、租金補貼等措施減輕市民經濟壓力，讓他們在新北市安居樂業。

花敬群表示，到去年底為止，全國興建社會住宅達5萬6000戶左右，包租代管超過3萬，合計全國有9萬戶社會住宅的成績，新北市也有非常棒的績效，到下周新北市推動社會住宅總量會達1萬5000戶以上，後續中央和地方繼續合作，預計未來在新北還有2萬至2萬5000戶新建社會住宅要推動，中央預計再投入超過1500億工程經費，一起造福新北市民。

花敬群特別帶來一項好消息，政府在租金補貼部份，去年全國的額度為10萬，符合資格的申請人高達12萬1000，新北市的配額是2萬，合格的戶數近2萬5000，多出的部份昨天內政部已發出公文，中央全額補助，讓所有有需要的市民，都能在過年前得到好禮。

城鄉局表示，該案以無償方式取得國有閒置土地，依住宅法相關規定採「只租不售」模式，興建地下3層、地上11層的青年社會住宅。建築設計導入綠建築、通用設計、智慧建築及耐震設計理念，提供周邊友善公共開放空間，讓不同年齡層與身心障礙朋友的承租戶可舒適入住，期望打造健康、舒適、樂活、安全的青年社會住宅理想。