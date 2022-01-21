美股20日開高走低，四大指數同步重挫，台股牛年封關也只剩下下周3個交易日，台股今（21）日爆棄抱股過年潮，加權指數一路狂瀉，午盤後重挫逾310點，來到17900點關前不但萬八大關摜破，也再度回測季線約17820點支撐。

以台灣50指數成分股來說，欣興重跌逾7％最重，友達、長榮、南電、豐泰、萬海、富邦媒、陽明、日月光投控、南亞科、研華等跌幅都在3～5％以上，跌勢慘重的族群明顯集中在去年大漲的ABF載板、面板股、貨櫃股、半導體族群以及宅經濟題材股等。

以中型100指數成分股來看，愛普*、AES-KY、嘉澤、群創、景碩、長榮航、旭隼、巨大、宏碁、華航、臻鼎、台勝科、台玻、世芯-KY、天鈺等，跌幅也在3～7％以上。其中，不少是去年漲幅較大的個股，但也不乏在行情急殺中的錯殺股。

投資專家指出，由於美國即將於3月升息，FOMC將於1月25日及26日開會，美國貨幣政策動向受關注，美股四大指數持續重挫創低，而台灣本土疫情持續擴大，此過年長假有長達11天封關，未來變數大等多重因素，都是造成投資人不安，不願抱股過年的重要原因，今天引發市場多殺多。