春節即將到來，許多弱勢家庭受疫情衝擊，經濟陷入困頓。新北市府年前媒合95個民間單位，募集2272萬元的物資及急難金，並辦理寒冬送暖關懷活動，讓1萬5000多戶弱勢家庭過好年，社會局長張錦麗今到樹鶯社福中心視察物資狀況，並提供物資給單親媽媽，舉止暖心。

社會局指出，這次參與的單位，除了有捐贈年節營養品、民生物資、衣物、棉被及禮券，透過各區實物銀行分行發放外，也有單位捐贈年菜，為轄內弱勢家庭、兒少單位及身心障礙者加菜。市府也與仁道關懷協會合作，規畫「春節區里平安箱」，捐贈600箱生活物資給平溪、雙溪及貢寮等10個偏區，讓里長提供給急難家庭。

另外，市府也與街友外展中心合作推出「春節街友服務不打烊」，結合元亨寺台北講堂、台灣優衣庫公司等6單位，捐贈2000春節平安袋，放置在163處派出所及分駐所，供民眾就近領取，或交由警員協助發放。

張錦麗今視察社福中心時，提供春節關懷物資、年菜組以及春聯給在中心服務的單親媽媽阿金。阿金表示，她獨力照顧年邁的媽媽及孩子，經濟的重擔常讓她難以喘息，所幸市府有協助申請福利補助、找尋替代照顧資源，媒合民間資源，才讓她度過難關，而這次提供的年菜、物資也讓她不用煩心過年開銷，感到十分暖心感動。

張錦麗表示，去年疫情影響大，社會局透過跨局處、私公協力規畫許多春節關懷措施，本次媒合物資和急難金至少有3萬6000人次受益，而新北市好日子愛心大平台開辦至去年底，已媒合善款11億151萬1133元、24億多元市值物資，受益人次超過2233萬多人，盼各界持續投入資源，讓弱勢家庭過好年。