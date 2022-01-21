日本成人影片各種誇張劇情深受不同的支持者喜愛，且包裝女優的人設大多只為滿足粉絲的幻想，女優的背景存在著謊言中，但也有真實的狀況，像三上悠亞就是真的從AKB48退團轉戰AV行業，但近日真有一位「競泳代表」下海，她還在高中曾奪下2面金牌，原本看好將出戰東京奧運，沒想到上大學後放棄後成為AV女優。

據《TOKYO HEADLINE》報導，女優新海咲本名小嶋美紅，從小就開始游泳，練就身高175公分的高䠷好身材，至今泳齡已有16年，在國中時拿下全國冠軍、在高中拿下世界青年游泳錦標賽的200米和400米的2面金牌，也創下日本高中最速紀錄，她一直都在為參加奧運奮鬥，但伴隨而來的壓力也讓她害怕會討厭游泳，新海咲不想成一位討厭游泳的運動員，所以她覺得是時候放棄了。

早在新海咲準備下海拍AV之前就先在去年推出寫真集試水溫，今年轉戰AV界，而新海咲也將在2月23日同時推出作品及出版自傳《新海》，表示自己在自傳裡分享了從童年到現在的一切，包含為何選擇成為AV女優，「我什麼都寫了」，新海咲也強調，想向世界呼籲一個 21 歲女孩現在的感受，活了21年也感受到了社會和世界的荒誕。