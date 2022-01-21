新冠肺炎疫情持續爆發，讓即將到來的農曆春節增添不少變數，是否升級或是相關防疫規定，都將影響民眾春節假期安排規劃，而目前民眾除了加強防疫作為外，能做的就是施打疫苗來提升防護力，南投縣政府上周加開周末接種站，短短2天就接種進7000人，衛生局今宣布，本周末22、23將加開，呼籲民眾打好打滿。

南投縣政府衛生局長陳南松表示，上周15、16日兩日，在縣內13鄉鎮提供假日接種站服務，民眾反應熱烈，短短2天總接種人數就達6969人，因此衛生局決定，將加開22、23日假日接種站，來滿足更多民眾假日接種需求。

陳南松說，平日接種除了13鄉鎮的衛生所及合約醫療院所共同開設84處疫苗接種站外，未來也會在縣內4大生活圈，包括南投漳興國小、營北里及衛所、草屯敦和國小、集仙宮、埔里綜合球場、竹山圖書館等共6個地點，開設大型疫苗接種站，讓民眾能趕在春節前都能打到疫苗。

陳南松說，要感謝合約醫療院所，辛苦的醫護人員，加開疫苗接種診次，增加疫苗接種的服務量能，希望能趕在1月28日春節前，能讓縣內的疫苗充分使用，讓所有民眾都能完整的接種疫苗，目前1922公費疫苗預約平台也已開設第19期(1／17-1／23)及第20期(1／24-1／30)疫苗接種服務，呼籲民眾踴躍線上預約接種。