怒了！被指中捷遷站買地 盧秀燕夫婦今告李順涼誹謗

曾參選台中第二選區立委的前追分國小校長李順涼，19日在廣播受訪時指「中捷藍線B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地...盧家就是廖家」，一席言論引發台中市長盧秀燕不滿，今上午委任律師到台中地檢署按鈴提告李順涼誹謗罪，並在臉書吐露自己的心聲。

盧秀燕今（21日）在臉書發文表示，最近有許多謠言與抹黑，自己一直以來秉持行政中立、依法行政，以市政為優先，三年來的日子可經檢視，身正不怕影子斜

不過近日的造謠，盧秀燕直言，打擊市府團隊用心市政，面對越來越多惡意的謠言與中傷，我們仍然心繫市政，尤其面對疫情升溫，自己更在意有些孩子們未打疫苗，更要維護健康安全、想的是如何提升防疫措施、如何服務好疫苗接種規劃、和各區的地方建設。

對於特定人士持續抹黑與造謠，盧秀燕強調，在沒有任何證據下，以道聽塗說的方式攻擊誹謗她及家人，連日來不只摧毀市府同仁的辛苦付出，也企圖分裂市民的心，為了捍衛名譽，也遏止不當抹黑、抹滅市政團隊的努力，自己決定提告！

大批網友也在其po文底下留言表示，「媽媽市長加油，做好市政工作不用怕」、「身正不怕影子斜！民進黨急著打盧秀燕的原因就是她民調高，沒黑點，政績比林佳龍強百倍」、「真金不怕火煉，真心不怕抹黑，台中市長有骨氣，母愛的光輝，市民有福氣」。