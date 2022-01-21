測試廠欣銓(3264)雖受供應鏈長短料影響，2021年第四季營收仍持穩高檔、改寫歷史次高。展望2022年，由於訂單能見度已達年中，欣銓首季營運成長動能可望恢復，公司亦因應市場需求，預計今年在台、星兩地啟動擴廠計畫，對營運成長展望樂觀，有望繼續創高。

欣銓股價去年8月底觸及71.9元新高後拉回震盪，13日下探51.3元的近半年低點，近日止跌緩步墊高。今（21）日雖開低下跌1.5％，但隨後在買盤敲進下逆勢翻紅，最高上漲0.75％至53.7元，截至午盤仍持穩盤上，領漲封測族群。三大法人本周迄今合計賣超431張。

欣銓2021年12月自結合併營收10.41億元，雖月減0.63％、降至近半年低點，仍年增8.15％、改寫同期新高。使第四季合併營收31.49億元，雖季減3.96％、仍年增達12.63％，改寫歷史次高。累計全年合併營收119.25億元、年增達23.27％，改寫歷史新高。

欣銓受供應鏈長短料影響，PC及消費性電子晶片測試需求動能趨緩，使單月營收自去年9月起緩步下滑，但受惠車用晶片測試需求續強、稼動率維持高檔，仍維持10億元以上高檔，使去年第四季營收僅較第三季新高小幅下滑，表現仍持穩高檔、符合法人預期。

受惠半導體需求暢旺及擴產效益顯現，欣銓去年前三季稅後淨利18.96億元、年增達53.7％，每股盈餘（EPS）4.01元，雙創同期新高，由於第四季營收僅小幅下滑，法人預期獲利表現亦可望持穩高檔，帶動全年獲利改寫新高。

展望2022年，欣銓總經理張季明先前表示，由於上半年接單動能強勁、訂單能見度已達明年中，對今年營運成長展望維持樂觀。為擴大車用晶片及第三代化合物半導體測試布局，明年將啟動台灣龍潭新廠及新加坡二廠擴廠計畫。

欣銓2020年5月底宣布斥資4.3億元，買下富采旗下晶電閒置的竹科龍潭廠區土地廠房。張季明表示，預計將在今年3、4月動工興建，以擴充車電、安控、網通等相關晶片測試產能，並將跨入化合物半導體、影像感測器（CIS）測試，作為在台第6處廠區。

同時，欣銓受新加坡相關單位邀請，規畫在新加坡投資設立第二座測試廠，預計今年啟動興建。張季明表示，主要鎖定當地及歐洲的車用晶片測試訂單，特別是歐洲車用客戶，2座新廠將成為未來帶動營運成長的主動能。