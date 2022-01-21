全台24台比特幣ATM有部份踩洗防紅線，金管會緊盯。金管會銀行局副局長童政彰指出，金管會已對這24台比特幣ATM做抽訪，各類機台和型態不一，的確有機台涉及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」所規定的五種經營態樣，所以必須向主管機關提出「法遵聲明」，目前限期改善，若未改善依洗防法第六條第四項最重將開罰1000萬元。

童政彰指出，這些ATM經營型態不一，實際走訪發現有些根本不是ATM，而是現場有專人協助引導登入VASP業者網站上購買比特幣，有些則是可以用台幣兌換虛擬幣到錢包，或是透過虛擬幣錢包換台幣領出來。

童政彰指出，若有實質上用台幣收兌者，就會落入「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」所規定的五種經營態樣，就會要求相關業者提報法遵聲明，執行確認客戶身分等反洗錢規定，並由金管會做審核。金管會也發現，這24個ATM據點不是同一家業者設置的，但有一家是先前有跟金管會表態會遵從法遵的16家業者之一。

金管會在2021年5月25日預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，要求五大類虛擬通貨業者，自2021年7月1日起就必須納入洗錢防制法管理。

而「虛擬通貨平台及交易業務之事業」(VASP)的五大經營型態包括：虛擬通貨於新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換；虛擬通貨間之交換；進行虛擬通貨之移轉；保管、管理虛擬通貨或提供相關管理工具；參與及提供虛擬通貨發行或銷售之相關金融服務。

這五大類業者必須符合洗錢防制的監理規定，包括應建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、交易紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等事項。

童政彰表示，金管會會聯繫設置比特幣ATM的業者，並輔導他們依照相關辦法提出法遵聲明，若沒有來聲明、會要求限期改善，限期又沒改善就會依照洗錢防制法相關規範，處50萬元到1000萬元罰鍰。