人行據報將下調SLF利率 13:092022/01/21 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述3名消息人士稱，中國人民銀行21日將下調各期限常備借貸便利（SLF）的操作利率，將隔夜、7天和1個月的SLF利率，均下調10個基點，分別至2.95％、3.1％和3.45％。 人行17日才將中期借貸便利（MLF）及逆回購利率同時調低10個基點，並於20日下調貸款市場報價利率（LPR），1年期減10個基點，5年期以上品種減5個基點。 上揚至0.33％ 91天期國庫券貼現率 20個月新高 股價指數期貨贏家專欄－留意美股行情 那指期成利器 #下調 #基點 #SLF #人行 #利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人行LPR公布時間提前 惟陸股走跌 11:402022/01/20 財經 操盤心法－台股封關前宜守 留意強勢科技股 04:102022/01/21 證券．權證 大陸多地銀行房貸放款提速 11:252022/01/21 財經 人行雙雙下調1年期及5年期LPR利率 10:592022/01/20 財經 匯率期貨趨勢專欄－Fed升息及縮表預期 美元續強 04:102022/01/20 證券．權證 陸港觀盤－美債利率波動 基建扮穩增長必選項 04:102022/01/21 全球財經 通膨飆30年高點達3.1％ 德債殖利率轉正 2019年來首見 04:102022/01/20 全球財經 LPR下調陸股洗三溫暖 銀行地產股領漲 11:592022/01/20 財經 股市慘殺 才知誰沒穿褲子？謝金河爆這3種股票先砍掉 16:052022/01/20 財經 凱基銀推限時臺幣及美元高利定存 利率最高1％ 14:392022/01/20 財經 貨幣緊縮 柏瑞：特別股投資價值浮現 04:102022/01/21 產業特刊 財經熱門新聞 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 老美掐脖子陸晶片業難活命？專家驚爆真實現況 - 財經 台灣肯德基、必勝客換老闆？外媒爆怡和考慮出售港澳台業務 - 財經 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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