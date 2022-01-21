路透引述3名消息人士稱，中國人民銀行21日將下調各期限常備借貸便利（SLF）的操作利率，將隔夜、7天和1個月的SLF利率，均下調10個基點，分別至2.95％、3.1％和3.45％。

人行17日才將中期借貸便利（MLF）及逆回購利率同時調低10個基點，並於20日下調貸款市場報價利率（LPR），1年期減10個基點，5年期以上品種減5個基點。