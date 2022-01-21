大陸國家發改委、工信部、商務部及市場監管總局等7部門21日公布「促進綠色消費實施方案」，提出完善短視頻直播、直播帶貨等網路直播標準，進一步規範直播行為，嚴厲打擊虛假廣告、虛假宣傳、數據流量造假等違法違規和不良行為，禁止欺騙、誤導消費者消費，遏制誘導消費者過度消費，倡導理性、健康的直播文化。

在完善綠色消費激勵約束政策方面，實施方案提到強化對違法違規等行為處罰約束。發展針對綠色低碳產品的質量安全責任保障，嚴厲打擊虛標綠色低碳產品行為，有關行政處罰等訊息納入全國信用訊息共享平台和國家企業信用訊息公示系統。嚴格依法處罰生產、銷售列入淘汰名錄的產品、設備行為。

實施方案還提到，進一步完善居民用水、用電、用氣階梯價格制度。完善分時電價政策，有效拉大峰谷價差和浮動幅度，引導用戶錯峰儲能和用電。建立健全餐飲企業廚餘垃圾計量收費機制，逐步實行超定額累進加價。建立健全城鎮生活垃圾處理收費制度，逐步實行分類計價和計量收費。鼓勵有條件的地方建立農村生活污水和生活垃圾處理收費制度。