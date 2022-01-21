疫情升溫各縣市除祭出疫苗施打優惠提升第二、三劑接種率外，並設立疫苗接種站以便民眾施打。市議員江肇國指出，他接獲陳情民眾預約診所施打莫德納到場卻撲空，竟是因市府重啟快打站強制徵用全市莫德納造疫苗成這地方診所一團混亂。市府強調，中市已優先調整開放BNT或高端疫苗預約，將持續向中央爭取莫德納以利民眾施打。

江肇國表示，中市17日重啟快打站為65歲以上長者施打第三劑疫苗，卻未提供民眾選擇疫苗，僅能接種莫德納一種疫苗，強制徵用全市各診所的莫德納；地方診所應變不及，反應希望可留下已預約民眾的疫苗數量，市府卻堅持徵用，導致民眾到診所現場卻撲空，被迫改施打其他品牌疫苗。

江肇國指出，反觀新北市提供AZ、BNT、莫德納、高端4種選擇，桃園市則採單數日施打莫德納、雙數日施打BNT的做法，台中市政府的堅持令人質疑？市府加開快打站衝高疫苗接種率雖正確，但堅持快打站只能讓長者施打莫德納，還強徵診所疫苗，做法令人百思不解？

市府衛生局說，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於1月9日記者會中，特別強調疫苗「絕對夠」，並肯定台中第三劑優先造冊協助高風險族群施打。台中積極配合中央政策，但因中央莫德納供貨未及，台中已優先調整開放BNT或高端疫苗預約，將持續向中央爭取莫德納，以利民眾施打。

衛生局強調，因應中央供貨未及台中緊急調整政策，1月17日起已暫緩受理莫德納疫苗揪團，一律調整為BNT或高端疫苗。 BNT跟莫德納都是mRNA疫苗，兩者保護效果相當；另高端疫苗屬蛋白質次單元疫苗，副作用甚低，BNT與高端均可作為追加劑接種，以儘速獲得追加保護。