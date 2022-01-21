蔡英文總統明天將親臨「經國七海文化園區」開幕，資深媒體人蔡詩萍示警，民進黨在接收「中華民國台灣」後，恐怕要進一步接收「蔣經國牌」。面對綠營大打「蔣經國牌」，統派團體今天舉辦講座，探討兩蔣時期的國民黨施政，為近來氣勢萎靡的國民黨提出建言，盼搶回兩蔣牌的正統性。

中華民族團結協會、藍天行動聯盟今天舉辦「國民黨兩蔣時期在台施政」講座，講座主持人、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌表示，兩蔣時期的過去，並非一切都是美好，一定有些不足，否則國民黨今天怎麼會落到這個地步，因此透過講座，讓國民黨知道應該怎麼改才能邁向成功。

與會的台師大退休東亞系教授潘朝陽說，兩蔣時代，台灣是中華文化跟道統中心，然而現在課綱連中國史都沒有，讓青年不知道自己是中國人，四維八德也改成公民與社會，將儒家思想弱化，這就是台獨，也讓傳統中華文化慢慢消失，讓人痛心疾首。

潘朝陽指出，反觀大陸回到儒家思想，讓中華文化跟道統又回到中原，因此只有追求華夏民族大一統，台灣才能重新再光復。

談到台灣未來，與會的資深媒體人耿榮水說，大家都在談和統跟武統有何出路，最重要的是要和或是戰，務實來說，應該思考如何因應緊張的兩岸情勢，一旦大陸決定武統時，我們怎麼去談判，如果有共識，中華民國的名稱最好能保持。