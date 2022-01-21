范光明（圖左）將陳情書交給勞動局勞資關係科長張哲航（圖右）。（陳夢茹攝）

桃園市產業總工會今到桃園市府前拉布條抗議，砲轟桃客違法解雇身為基層及工會幹部的司機范光明，要求市府不能袖手旁觀，並將陳情書交給勞動局。對此勞動局回應，雙方曾於4日召開勞資爭議調解會議，但沒有共識、調解不成立，由於勞方主張公司非法解雇，原則上後續會循司法訴訟途徑解決，市府會提供訴訟資源。

范光明表示，他這5年來在工時、工資及運輸安全上不斷揭露桃園客運的違法情事，期間也協助許多會員提起多起訴訟，向桃客討回被苛扣的薪資及加班費，桃客便開始打壓他，2016年及2010年更分別藉故對他解雇、調動。

范光明說，桃客在去年11月12日扣押他用來協助會員計算被苛扣加班費的私人筆電，筆電內相關資料不翼而飛，11月29日他已表明身體不適的狀況下公司還是執意約談，導致他被送醫診斷為腦中風。

桃市產總秘書林昶志呼籲桃客，應立刻停止打壓工會幹部、恢復雇傭關係、給付員工團協違約金外。

勞資關係科長張哲航表示，現有新勞動事件法，范姓司機可向法院申請定暫時狀態假處分，若法院核准可返回原公司邊工作邊打官司。至於范姓司機提及，認為自己因工會幹部身分遭解雇，則可尋求不當勞動裁決機制救濟。

桃客公司與桃客企業工會曾於2020年簽訂團體協約，張哲航說，如雙方對違約有爭議、想請求給付違約金等，可循勞資爭議調解。市府自2021年至今已對桃客公司4次違反勞動基準法相關規定，裁處罰鍰400萬元，呼籲勞工若勞動權益受損，可向市府檢舉、申請勞資爭議調解。

桃客發出聲明回應，范光明於公司擔任督導課長時，指示職員處理非屬公司的私人事務長達1個月，依規啟動調查程序並召開獎懲人評會，認定其違反工作規則情節重大決議開除，與工會或工會事務無關，終止勞動契約均照相關法令、規定及程序辦理，沒有打壓工會幹部，另針對其他諸多不實指控，將保留法律追訴權。