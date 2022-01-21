蔡政府開放日本福島食品似乎箭在弦上，外界質疑是否有時程表？總統府19日表示，會跟社會各界和日本方面溝通，一旦有具體進度，政府會向國人報告。對此，國民黨立委鄭麗文表示，府方的態度顯然就是，台灣人的命、健康、聲音都不如美國人想什麼、日本人要什麼重要，因為蔡政府的世界觀只簡化到剩下美國跟日本而已。

鄭麗文在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，從總統府發言人張惇涵「1218公投後，多數人民已展現走向世界決心」這句話可見，自從民進黨公投贏了後，就決定核食可以進來了；換句話說，若當時民進黨輸掉了，也許台灣還能擋住核食。這句「走向世界」，意思就是台灣人的命、健康、聲音都不重要，美國人想什麼跟日本人要什麼比較重要，所謂的「世界」只簡化到剩美國跟日本而已。

鄭麗文指出，福島食品未解禁，台灣對日本的貿易逆差就高達247億美元，可見台灣人有多愛買日本的東西。從2010、2021這兩年日本對台進口統計數據來看，台灣2010年跟日本買米30萬公斤、買昆布388萬美元，2021年台灣跟日本買米165.5萬公斤、買昆布427萬美元，從這個暴增的數字來看，台灣人真的很愛吃跟用日本的東西。

鄭麗文進一步強調，台灣人真的很支持日本的產品，所以日本現在最新的政策就是，要提高日本對外農林漁牧產品的外銷，而其中一個很重要的重點就是台灣，因為台灣人很愛買日本農林漁牧產品，日本看到台灣這麼愛買，就希望大幅提升對台貿易。而福島五縣重點是放在和牛和乳製品，因為台灣人有錢，愛吃和牛且吃得起和牛，所以日本政策明白就寫，希望大幅提升對台相關貿易，甚至還明確定出額度跟目標，更編列預算就是要找出有哪些非關稅壁壘，所以像台灣禁止核食，這就是日本極力要撤掉的壁壘。鄭痛批，日本現在是要台灣政府照辦，而台灣政府就真的照辦了。