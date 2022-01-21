台股年前賣壓湧現，多頭兵敗如山倒，過去3個交易日官股券商連3日買超，合近近達80億元，由於今（21）日再度再狂挫350點，市場推估官股券商應擴大加碼買超。據統計，過去3天官股券商買超第一名依然是上市權值王台積電（2330）買超超過26億元，其中次是上櫃權值龍頭環球晶（6488）買超也有7.67億元。

統計過去3日官股券商買超金額達2億元以上有台積電、環球晶、國巨、聯發科、長榮、瑞鼎、鴻海、中鋼、南亞等9檔，除了瑞鼎是新上市股之外，其餘都是分布在各產業龍頭股，光是這9檔就買超57億元。

此外，台表科、元大金、智原、高端疫苗、京鼎、富采、智易、陽明、AES-KY等，也在近3日內獲官股券商買超1～2億元之間。

官股扮演這波內外資齊賣的重要護盤指標，法人表示，可留意官股券商加碼股，待年後市場買盤回籠，以及國際股市穩定後，外資回籠，官股買超股有望領軍反彈。