新冠肺炎疫情讓中華航空客運量減少超過9成，另一方面則讓貨運量創歷史新高，華航今宣布，將招募各界菁英，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾200個職缺，即日起開放報名至2月14日止。

華航連續多年獲選《Cheers雜誌》的「新世代最嚮往企業」，2021年更取得道瓊永續指數（DJSI）「人力資本發展」航空產業最高分。受到疫情影響，華航前2年暫停對外徵才，隨著貨運業務穩定成長，客運終將逐漸復甦，為培育新世代人才，今年擴大聯合招募，包含財務處、資管處、行政處、航務處等單位都有開缺，如機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾200個職缺。

華航表示，除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日止，詳細報名資訊可參考華航網站（https：／／calcfec.china-airlines.com／RCW／Info／JobList.aspx）。

會計員及資訊、設施、航務等工程師內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，並具備2020年6月4日以後有效得TOEIC多益 600分以上，具備相關職務學歷背景、實務工作經驗或技職訓練（證照）者尤佳。符合資格並通過初審者，將通知參加面試甄選，錄取後將安排共通職能訓練、專業職能訓練。

修護工廠大批招考修護人員，負責各機隊飛機及相關附件維修工作，除了華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲多國客戶。報考資格為高中／高工／高職飛機修護科或機工／機械科、大專（含）以上理工科系畢業者，一般大專以上畢業、具有國際標準FAR147或EASA66航空維修訓練學校完訓者，多益450分以上。歡迎無經驗、無證照者報考，具 3 年以上航機維修經驗或航機結構維護相關工作經驗尤佳，期待對航機維修具熱情且勇於突破自我者加入修護行列。

華航也持續招募機師，今年預計晉用150名機師，其中包含60名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程，為你一圓飛行夢。

華航表示，2月起將陸續至北中南各科學園區、大學校園舉辦機師招募說明會，歡迎守紀律、重團隊、嚮往飛上藍天者踴躍報考。