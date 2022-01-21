【旅遊經 編輯部報導】

雖然春節還沒有到來，但春櫻已悄然綻美，其中八仙山國家森林遊樂區內的山櫻花已綻放8成，預估會持續開到春節，豔紅熱情的山櫻花搭配綠樹，成了交織夢幻的景色，十分值得一看，民眾可計劃賞花、賞鳥走春行程了！

八仙山國家森林遊樂區櫻花熱情綻放中

被櫻花包圍的涼亭

東勢林區管理處表示，目前正值園區的櫻花季與賞鳥季，目前已吸引不少遊客上山追櫻！山櫻花錯落於園區中，將園區點綴的奼紫嫣紅，尤其是親水區、小櫻花林及櫻花林，都有綻放的粉紅花朵。趁著櫻花盛放， 特別推薦到親水區停留休息，在櫻花樹下踏著沁涼的十文溪溪水，讓遊客仿彿置身日本，帶給您滿滿的視覺與觸覺饗宴。

台灣杉建構的市集亭

享受櫻花美景之餘，東勢處為了推廣國產材，於園區重新啟用之綠色走廊擺放兩座由台灣杉建構的市集亭，並加入周邊部落元素，販售谷關里山品牌的友善環境農特產品，讓民眾認識在地夥伴友善經營的成果，希望大家多多支持友善環境、永續經營。

民眾賞上追櫻賞花景之際，為維護環境清潔及防範森林火災，全區禁止餵食野生動物、野炊、烤肉及吸菸。另外，八仙山森林遊樂區設有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐點請洽台中商旅八仙山莊。園區旅遊資訊可洽八仙山國家森林遊樂區遊客服務中心。

圖片：林務局東勢林區管理處提供