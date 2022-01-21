台北市議會針對今年市府總預算進行政黨協商，21日邁入第5天，且預計下周再戰。面對協商過程冗長，民進黨團總召梁文傑炮轟國民黨沒有黨紀，「一人一把號」，政黨協商淪為陪國民黨議員開會，請國民黨團整合好意見再來討論。對此，國民黨團書記長王欣儀回應，民進黨也有其他議員參加，議長做法就是讓大家都表達意見、充分討論，若認為不合理，可在協商提出，而不是事後放話。

北市議會從周一開始進行政黨協商，到今天已是第五天，議會程序委員會前天確定新議程，預計在下周二、周三召開臨時會，在大會討論預算案，但是分組審查已預排到下周五，意即若政黨協商過程不順利，總預算三讀可能將拖到農曆年假前一天。

梁文傑批評，請國民黨他們黨團先協商好，整合好意見再來，否則就失去政黨協商的意義了。

「已經是第5天，每天都在陪國民黨開會？」梁文傑說，民進黨是有黨紀的，「我是總召，就只有我去，我的發言就是代表民進黨」，但國民黨每次來都是7、8個人，一人一把號，他要跟誰協商？

梁文傑說，這次會這麼久，沒有特別原因，就是國民黨 ，有人堅持己見，其他人又有意見，到底政黨協商是誰代表國民黨？問題是在這，「我是總召，何必陪你們開會？」

梁文傑說，王欣儀是書記長，要把黨內意見先處理好 這是國民黨衰敗的原因，沒有黨紀，這是政黨協商是最久的一次，以前印象中就是兩天，但國民黨有意見，應該整合好，協商就很快，但都是國民黨自己在七嘴八舌， 從他的角度來看，就是國民黨自己黨紀不彰。

王欣儀說，民進黨也有其他議員參加，只是他們每個人關注議題不一樣，講完就走了，按照政黨協商規定，之前本來就是個政黨黨部代表，照人數比例推派代表，很多東西在大會沒有辦法實質討論，包括小黨、政團、無黨很多人都希望可以討論，審預算本來要嚴謹，又不是菜市場喊價。

王欣儀認為，議長做法就事讓大家都可以表達意見、充分討論，過去到現在行之有年，都是這樣的參與方式，不能這樣講，委員會有立場、提案議員有他的意見，選區議員有意見，也不是黨團強迫該如何怎麼做，有意見可在協商提出，而不是說在政黨協商不講，事後突然放一句話。

王欣儀解釋，這次協商比較久的原因是議長做法不太一樣，沒有像以前馬拉松式協商，雖然天數很長，但每天協商時間從下午開始，過年前審完沒關係，每個議長做法不一樣，不喜歡很強勢做裁決，他可能覺得事緩則圓，多時間凝聚共識。