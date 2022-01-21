娜塔莉貝葉（左）與琳娜庫德里聯手主演《最後一件晚禮服的秘密》。（海鵬提供）

獲得巴黎迪奧鼎力支持拍攝的時尚溫馨電影《最後一件晚禮服的秘密》（Haute Couture），是法國女導演希薇雅歐艾永（Sylvie Ohayon）的第二部電影。劇情描述一名迪奧高級訂製服的首席裁縫師，和她旗下實習生的接班故事，除找來威尼斯影后娜塔莉貝葉（Nathalie Baye）與急速竄升的凱薩獎女星琳娜庫德里（Lyna Khoudri）聯手主演，感動呈現高訂服裝屋的裁縫師人生故事。

該片拍攝靈感來自導演希薇雅歐艾永有天陪同婚前懷孕的友人，赴高訂服裝店訂製一套能遮蓋孕肚的婚紗，卻被裁縫師們巧奪天工的手藝給震撼到，禮服端莊高雅還完全看不出孕肚，讓友人終能開心出嫁。裁縫師們當時充滿自信的一句話「手藝很重要」（It’s the gesture that counts.），瞬間激出導演希薇雅的創作靈感，決定將她們的裁縫人生拍成電影，藉此向她們以及她們的巧手致敬。為確保電影準確呈現時尚感，導演希薇雅歐艾永還特地請出迪奧資深設計師路易絲汀薇薇安（Justine Vivien）盯場，擔任該片時尚顧問。

有趣的是，娜塔莉貝葉演活片中的首席裁縫師，獲得法媒〈聚焦〉（Focus）大讚「演出精準」，儘管她自承對高級訂製圈一點都不熟悉，不僅對裁縫沒天份，就連鈕釦都縫不好。但迪奧母公司LVMH集團卻在看完電影後被她的演技大受感動，決定砸重金邀她代言、邀她到迪奧總部演講，希望招募更多年輕新血加入時尚產業。該片將於2月4日在台上映。