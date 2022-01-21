國民黨團指控華視總經理莊豐嘉在立法院威脅如果不撤案就修理國民黨，引發風波，並要求莊豐嘉離職，華視21日上午11點召開臨時董事會決定莊豐嘉去留。莊豐嘉在會中主動請辭，董事會一致通過，任期到1月底。而華視稍早也發出聲明，表示由新聞台台長陳雅琳暫代總經理一職。

華視發出聲明表示：「中華電視公司於2022年1月21日上午11：00舉行第23屆第九次臨時董事會，會中通過莊豐嘉總經理請辭案，隨即通過由新聞台陳雅琳台長暫代總經理一職。華視董事會表示，莊豐嘉總經理為顧及公廣集團整體利益，主動提出辭呈，華視董事會勉予同意。對於此事件引起之紛擾，認為主要源自政府與公共媒體權責分際，為釐清兩者之關係，華視董事會將於適當之時機，以適當之管道舉辦相關議題討論，以凝聚社會共識。」

華視稍早發聲明由新聞台台長陳雅琳暫代莊豐嘉總經理一職。（圖／中時資料照片）

而莊豐嘉今在出席華視董事會前，一早先在臉書發文表示，一切都是最好的安排，「在成績最好的一年告別，留下對得起自己和大眾的身影，是最好的ending（結局）。」

他指出，華視往年虧損多在2至3億元之間，去年華視預算目標是虧損2.9億元，原因是進入52新聞台之後，必須大幅增加至少1百人的人事成本，以及辦公空間裝修及設備採購等支出。在這情況下，去年還遭遇疫情爆發危機，廣告和專案更是面臨嚴重衰退的危機。

並寫道：「昨天（20日）正式出來的實際數，是大幅降低虧損，從2.9億元降為1.24億元，減少1.66億元，跟前1年實際虧損2.68億元相比較，也大幅減少1.4億元。雖然還未能轉虧為盈，但這已經是華視十幾年來最好的成績。」

文中，他還提到2021年台灣所有電視頻道的廣告收入減少了100億元，華視本身卻逆勢成長1億元。至於戲劇，《俗女2》的成績有目共睹，不僅叫好，更是叫座，去年勇奪所有台劇收視第1名，還獲得東京電視節遴選為3大外語特別獎之一。