年底地方選舉，首都之戰備受關注，國民黨和民眾黨合作議題興起，對於藍白合，國民黨台北市議員王鴻薇認為，藍白合知易行難，台北副市長黃珊珊禮讓藍委蔣萬安代價是什麼，要換支持民眾黨立委高虹安嗎？

王鴻薇今（21日）在臉書發文表示，為了確保台北市長選舉不要便宜到民進黨，最近「藍白合」說法再起。不過，現在的藍白合都集中在讓黃珊珊不選，把票集中在蔣萬安以求勝選，但這種想法並沒有考慮到民眾黨在2022布局，圖謀2024的企圖，柯文哲是不會接受，難怪柯對藍白合不屑一顧。

王鴻薇直言，要讓民眾黨對藍白合有興趣，不可能一廂情願地讓民眾黨放棄推出縣市長候選人，事實上除了黃珊珊，在立法院有不錯表現的高虹安也是民眾黨新竹市長人選；另外民眾黨也考慮在基隆和台中推出人選，即使大部份的縣市長勝選可能性偏低，但這應該是一個「照顧小鶏」的政策，民眾黨在2022可能難以拿到縣市長的執政權，可必須在市議員席次有所斬獲，否則不能讓柯文哲孤家寡人的去拚2024。

如果國民黨要談藍白合，王鴻薇稱，不可能只取不給，如果希望黃珊珊禮讓蔣萬安，那國民黨能在新竹市禮讓高虹安嗎，這就要擺平對有意參選新竹市長的藍營民代。即使在台北市，如果黃珊珊不選，蔣萬安就必須負責幫民眾黨帶小雞，這次民眾黨在台北市提出8席候選人，那國民黨的席次就不可能如原先的樂觀，「藍白合」說起來容易，但環環相扣，千絲萬縷，最後恐怕仍是各自努力。