受到疫情影響，華航(2610)前兩年暫停對外徵才，但隨著貨運業務穩定成長，客運終將逐漸復甦，華航今年擴大聯合招募，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾200個職缺。除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日。

華航表示，會計員及資訊、設施、航務等工程師內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，並具備2020年6月4日以後有效TOEIC多益600分以上，具備相關職務學歷背景、實務工作經驗或技職訓練 (證照) 者尤佳。符合資格並通過初審者，將通知參加面試甄選，錄取後將安排共通職能訓練、專業職能訓練。

華航修護工廠亦將大批招考修護人員，負責各機隊飛機及相關附件維修工作，除了華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲多國客戶。報考資格為高中/高工/高職飛機修護科或機工/機械科、大專(含)以上理工科系畢業者，一般大專以上畢業、具有國際標準FAR147或EASA66航空維修訓練學校完訓，多益450分以上；無經驗、無證照者可報考，具3年以上航機維修經驗或航機結構維護相關工作經驗尤佳。

此外，華航持續招募機師，今年預計晉用150名機師，其中包含60名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程。華航2月起將陸續至北中南各科學園區、大學校園舉辦機師招募說明會。