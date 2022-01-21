乾杯集團首家頂級火烤兩吃「黑毛屋本家 台中市政店」於今（21)日開幕，首次在日本和牛鍋物專賣店設置燒烤台，提供老乾杯等級燒烤美饌，並順應防疫趨勢，大幅度包廂設計空間，還有媲美招待所的VIP包廂，打造尊爵、舒適、安心用餐的美味空間。

看好台中市政商圈，鎖定白領、高端客群商機，繼老乾杯台中市政店後，此次以頂級和牛鍋物品牌「黑毛屋本家」切入市場，更首次結合集團「燒烤」強項將級別再升一個檔次。此店為「黑毛屋本家」首次以大幅度獨立包廂規劃，具隱蔽性與奢華大氣風格，貼近台中市場喜好，同時兼具防疫取向，將不同桌客人間隔開來，提升消費者用餐安心感，並搶於春節前開幕搶攻連假商機，有望再為集團挹注亮眼佳績。

乾杯集團2022年展店腳步密集，目標年展15家，截至目前，集團總店數58家，台灣38家、中國大陸20家，年底總店數有望推升至70家，後市可期。

「黑毛屋本家」台中市政店，鎖定追求頂級美味的饕客，以客單價1500元提供套餐式鍋物服務，主打涮涮鍋、壽喜燒、芙蓉美人鍋、摩滋鍋、嚴選龍蝦海鮮鍋五款風味鍋物，依序品嚐前菜、鍋物、主餐、逸品、甜點與飲品，品嚐世界級日澳和牛、伊比利豬、各式極品海鮮、手工肉丸及蔬菜、豆腐無限供應，連沾醬都是店家自製而成的精心美味。

首次將燒烤服務結合進鍋物店，在吧檯中心打造燒烤高台，賓客用餐的同時享受燒烤秀的視覺饗宴，提供MBS8-9+級澳洲和牛肋眼牛排、嚴選龍蝦、北海道生食級干貝、中卷、以及一夜干5道燒烤料理，由專業料理人烤至完美熟度後送至賓客桌上享用；同時供應清酒、葡萄酒、香檳、燒酌、威士忌、果實酒、啤酒等高達40款酒飲，在各式美酒的催化下讓用餐氣氛更加愉悅盡興。

黑色門面的「黑毛屋本家台中市政店」散發出沉穩氣息，店內透出的光暈映「黑毛屋本家台中市政店襯出溫暖氣息，室內135坪挑高空間共設83席次，以深紅色土壁搭配黑色梁柱，延續濃厚的日本京都風格。一進門經典的U型吧檯與燒烤高台映入眼簾，除了吧檯座位，其他客席區打造成13間包廂，讓賓客擁有隱蔽性的獨立空間，降低不同桌的接觸風險，用餐更安心，包廂可依人數打通調整大小。

為給予更尊爵的空間享受，「黑毛屋本家台中市政店」打造4間VIP包廂，6至8坪的獨立空間，可容納8~10位客人用餐，每間包廂設有沙發、休憩桌椅、衣帽櫃，整體寬敞舒適、十分大氣，讓賓客放鬆自在的享用美食、飲酒暢聊，宴請親友更是十分體面，包廂低消20000元起，服務費另計。

「黑毛屋本家台中市政店」首推店家限定「極上品四人套餐」，不僅擁有涮涮鍋、水炊鍋、季節鍋3種湯頭可選擇，精緻的前菜「本日精選生魚片」、「干貝鮭魚卵芙蓉」、「蒲燒鰻魚」都是費工製作的限定美味，主餐獻上頂級海陸，包含2款日本和牛部位、西班牙Bellota伊比利豬梅花，搭配嚴選龍蝦、鮭魚、花枝、大蛤、北海道生食級干貝5款海鮮，另外還可品嚐到職人燒烤的一夜干或中卷，還可加價670元升級為嚴選龍蝦、856元升級為乾杯集團招牌的「澳洲和牛8-9級肋眼牛排」，豪氣十足。一餐的尾聲還享有雜炊、拉麵等逸品，甜點附上手作冰淇淋、蕨餅、季節甜點的選擇，售價8760元，10%服務費另計。此外，為歡慶開幕，即日起至1月31日到店消費享有9折折扣。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障