迎接2022福虎年，foodpanda宣布推出「胖胖達來拜年」賀歲強檔活動，千萬紅包天天大方送！自1月31日至2月6日除夕到初六每天祭出各一組美食外送、生鮮雜貨的限定優惠碼，將逢年過節的吉祥話、長輩問候語，都變成優惠碼，凡輸入指定優惠碼，即享美食外送消費滿 150元折50元，生鮮雜貨消費滿300元折100 元的超值優惠，一連七天限時限量、天天瘋搶，總計將狂撒破千萬美食。

逢年過節，總是擋不住長輩對人生大事的關心嗎？沒關係，今年有胖胖達給你靠，不只代替大伯二叔慰問大家，還附上幽默解套文字，更有加碼好康可以拿！從除夕至初六一連七天，以長輩問候情境為主題的「胖胖達來拜年」每日限定優惠碼，天天準時 11 點開搶。如初一走春拜年時，長輩劈頭常問的：「年終幾個月？」胖胖達巧妙應答：「不到四十個」；或初二親戚團聚閒話家常時，準備國考中的學子總被關心的：「考試考幾分？」，胖胖達教民眾趣味排解：「科科一百分」，以上句句都是優惠碼關鍵字！初三起，還有婚姻大事、房事、感情事等各種長輩問候優惠碼，每天上午都將於 foodpanda APP 、Facebook粉絲團同步公佈，春節期間就上 foodpanda 搶紅包、一起旺翻金虎年！