奧地利國會下議院今天通過一項法案，將自2月起強制成年民眾接種COVID-19疫苗，成為歐洲第一個實施成人疫苗強制令的國家。奧地利近期出現一波反對強制接種的抗議潮。

法新社報導，自奧地利政府去年11月宣布這項措施以來，數以萬計民眾例行於週末集會示威，抗議疫苗強制令。

國會下議院今天表決這項法案，除了極右翼之外，所有黨派都支持新措施。下議院183席次中，表決結果有137票贊成、33票反對。

路透社提到，這項法案有待上議院通過及總統簽署，但多屬形式。

目前為止，奧地利有72%居民已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，覆蓋率與歐盟平均值約70%相當，但比起義大利、法國等國家，奧地利的覆蓋率低了幾個百分點。

新法預定2月生效實施，經過初步實行階段之後，從3月中旬起，不遵守疫苗強制令者可能面臨最高3600歐元（約新台幣11萬4800元）的罰款。

奧地利每天新增染疫人數持續破紀錄，昨天通報逾2萬7600人確診又創新高。人口約900萬的奧地利至今累計近1萬4000人染疫不治，約150萬人確診。

目前世界各地實施COVID-19疫苗強制令的國家仍屬極少數，不過，厄瓜多、塔吉克、土庫曼、印尼及密克羅尼西亞都已推出類似計畫。