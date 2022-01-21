台南白河南天宮新春擲筊賽，最大獎現金66萬6666元。（台南白河南天宮提供／劉秀芬台南傳真）

去年頭獎是貨櫃小木屋，今年頭獎是現金66萬6666元。台南市白河區南天宮去年新春擲筊比賽送出價值36萬元貨櫃屋造成話題，今年則直接送現金，最大獎加碼到66萬6666元，而且不用還。

南天宮位在白河木屐寮十七戶部落，前年接任主委的方張金鳳，多年來事業受廟裡方府千歲庇佑，她也積極回饋南天宮，去年首次籌辦擲筊比賽，並以價值36萬元的貨櫃小木屋作為獎品，獲得極大關注，也讓白河十七戶南天宮打開知名度。

去年過關斬將擲得貨櫃小木屋的信眾，最後將貨櫃小木屋捐給南天宮，方張金鳳表示，因考慮信眾擲得貨櫃小木屋放置需有足夠場地，因此今年最大獎改為創業金66萬6666元。

方張金鳳強調，比賽全數獎金是由多位受到方府千歲庇佑的信眾自由認捐，南天宮方府千歲沒有花到半毛錢。

廟方表示，1月22日到2月12日新春期間擲筊比賽，民眾只要花999元參與點燈，即可獲得1次擲筊機會，以及露營區免費露營券，只要擲出2次聖杯即能列冊進入決賽，入圍者統一在2月13日進行決賽。

方張金鳳表示，決賽當天擲出最多聖杯者，將可獨得66萬6666元創業金，而且不用還，但需扣繳10％稅金；除頭獎之外，擲出最多聖筊者依序取17名發給6666元發財金。