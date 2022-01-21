台北地方法院於17日以2019年11月組織不當選舉造勢活動為由，對長沙台協原會長林懷等5名台商判處有期徒刑。

林懷的姐姐林婉美女士在判決後撰寫日記為林懷喊冤。林婉美表示，一直以來我很少看政治新聞，最近卻是例外，因為政治新聞主角是我弟弟，綠媒以頭版頭條報導「中國買票亂總統大選、台商林懷是主謀」，看到電視畫面中在中間那位無言的商人，我真不知道他是如何度過這種輿論迫害。幾乎每家電視都播了台商林懷被重判的新聞，身為家人，我一直再找是否有人為他叫屈的報導，而近百則新聞裡竟沒有一則報導關於台商或他個人態度評論的畫面，一個都沒有，我感到內心好像不停地在滲血。

林婉美說，不少政論節目主題都條列了台商林懷被判刑的斗大標題，司法初次以「期約賄選」罪名重判舉辦餐會領大陸補助的台商。但關於這是否政治考量或公平合理的討論，一則都沒有，只有政治風向，一切都是政治。主播都以林懷被以「期約賄選」重判三年十個月，其他台商也被判等等唸完，接著採訪兩黨民代，激烈評論後結束，我真不相信，一整天新聞，就像是在看一個大明星誹聞爆發一樣，不斷地露出，留給觀眾一種茶餘飯後八卦的話題，當事人已經是不是個人已不重要。

林婉美表示，可以預測這些畫面在下次選戰中會再度重播、再播。相反地也會看到兩黨民意代表在媒體上紅了一整天。而媒體報導方式幾乎千篇一律，在呈現判刑內容後，急轉就將新聞帶入政治話題。

林婉美說，林懷是我弟弟，身為台商在大陸工作，為了事業順利努力奮鬥，成為台商會長，服務兩岸台商是責任，義務為兩岸奔走解決過許多大小事務，現在，在祭出「期約賄選」罪名的寒蟬效應下，大家無言卻心知肚明，台商人人自危，誰替當事人喊冤誰就倒楣。

林婉美表示，經過媒體統一戰線似的報導後，面對這三年十個月的罪刑，她明白此時兩岸政治氣氛下林懷的孤立無援，更了解他無言的辛酸，很不幸林懷成為兩岸歷史中的一支祭旗。