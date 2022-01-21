南市長黃偉哲（左）致贈春節加菜金給警方，由台南市刑大隊長林宏昇代表接受。 （程炳璋攝）

春節前夕，警方宣誓加強重要節日安全維護工作，各警分局推出金融機構防搶宣導片，台南市警局自製防搶演練攔截圍捕影片，女刑警化身「魷魚遊戲木偶」，21日公布，台南市長黃偉哲觀影表示，春節不只準備做好防疫、防災，更要防暴。

這部防搶演練影片在台江國家公園遊客中心公布，台南市刑大主導拍攝，融入韓劇「魷魚遊戲」的角色，找來刑大科偵隊女警員黃祈諭，不計形象扮演「魷魚木偶」，成為劇情全場焦點。

台南市警局長方仰寧執掌台南市治安工作將滿1年，他提到，台南市去年的暴力犯罪槍擊案件大幅下降，且全數破案，在詐欺車手提款次數、阻詐金額與毒品藥頭查緝成長率都占6都最佳。強調治安無假期，宣布台南市重要節日安全維護工作（春安工作）24日展開。

全台警方春節前夕陸續推防搶宣導片，宣誓維護治安決心，地方警局在有限人力經費下，只能自編自導自演仿「抖音」模式拍片，爭取影片分享點閱數。台南市警6分局最新的防搶影片，延續去年防搶劇情拍「續集」，仍以各種網路節目暴紅梗做為拍攝內容，放上網路後，受網友留言誇讚現在的警員都有轉職當youtuber的網紅潛質。

黃偉哲表示，防暴、防搶影片展現警察平日訓練成果，台南市今年春節要做好防疫、防災與防暴，所有的外勤的員警、以及消防員、環保、衛生人員都優先接種第3劑，安全執勤，維護民眾度過春節假期。