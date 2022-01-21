運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬鼠、雞、虎的男人婚後會把所有心力放在老婆和孩子身上，不太會考慮到老家的父母，常常做出讓人心寒的行為，讓兩老覺得他們不夠孝順。

▍1.生肖鼠

屬鼠男頭腦聰明，思路靈活，做事擁有一套自己的獨門秘訣，很有想法，他們婚後會疼愛老婆，對孩子也會盡心盡力付出，但是對自己親生父母就沒這麼用心了。屬鼠男本性比較自私，比較關心自己眼前的生活，出社會後比較少關心家裡的狀況，尤其婚後情況更明顯，有了自己的家庭，所有注意力就在妻小身上，不會太花心思在父母身上，有時會讓兩老感覺很心寒，覺得這個孩子不夠孝順。

▍2.生肖雞

屬雞男很重視物質生活，會努力賺錢提升生活品質，無論食衣住行都很講究，婚後他們會更有工作的動力，拚命賺錢讓老婆和孩子過著幸福的生活，不過他們其實內心比較自私，如果父母還沒退休，他們會覺得父母手邊仍然有幫得到自己的人脈和資源，一旦父母退休，他們認定兩人已經幫不上忙，就會開始疏忽父母的感受，做出種種令人心寒的舉動。

▍3.生肖虎

屬虎的人個性比較火爆，而且很急躁，遇到事情容易生氣，無論對家人還是外人都一樣壞脾氣，面對父母時更不懂得收斂自己，常常會脫口說出頂撞的話，讓父母從年輕操心到老。屬虎人遇到問題或狀況時會變得比較自私，只考慮自己的感受，尤其是結婚以後，不太會站在父母的角度思考，甚至會做出忘恩負義的行為，就算是身邊的至親也可能被他利用。