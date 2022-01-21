一份樸實的年菜，滿載著用心與愛心的幸福滋味，陪獨居長輩暖心過年。（盧金足攝）

全成基金會號召社會各界為獨居老人和長照家庭提供年菜與民生物資，共計250份共度溫馨佳節。（盧金足攝）

台中郵局年節前攜手財團法人全成社會福利基金會舉辦「寒冬送暖－郵差送年菜」關懷獨居長者活動。（盧金足攝）

年節將近，多家社福團體開啟送年菜善舉，台中郵局為讓獨居長者感受社會溫馨及善盡企業社會責任，年節前攜手財團法人全成社會福利基金會21日舉辦「寒冬送暖－郵差送年菜」關懷獨居長者活動。

台中市南屯春社里街頭驚見財神爺送年菜，沿途還分享過路行人喜氣紅包，收到年菜的長者開心，路人也驚喜不已。

台中郵局企劃行銷科派出郵務車為獨居長者宅配美味年菜，藉以傳遞心意滿滿的祝福。

財神到﹗財神到﹗巧扮財神爺的郵差拿著豐富的年菜和民生物資在獨居的羅金玉奶奶家門口喜拜年，祝福79歲的羅奶奶在各界善舉的祝福下過個好年。

羅奶奶看見財神爺害羞地直笑說：是金ㄟ喔，財神嬤ㄟ送年菜，還頻招呼進家裡坐坐。

財神爺除到社區獨老家中送年菜，還開著郵務車到椰奶屋社區長照機構、全成龍井多元社區長照機構與長輩同歡，再次讓長者驚喜連連樂開懷。

全成基金會連續16年廣邀各界工商團體齊聚愛心，為獨居老人和長照家庭提供年菜與民生物資共計250份共度溫馨佳節。

包括台中郵局、佛光山惠中寺、財團法人台中市玉闕朝仁宮、金磚餐廳、歐克佬精品咖啡、財團法人台中市萬和宮、陳媽媽四季涼補、歐客佬國際有限公司等工商企業團體及個人，攜手為寒冬增添暖意與溫情。

全成基金會董事長聶玉美及台中郵局副局長王月珍表示，為響應送年菜活動，今日共出動7台交通車(包含3台郵務車)投入送年菜的行列，發送區域橫跨台中市9區的服務使用者。

一份樸實的年菜，滿載著用心與愛心的幸福滋味，陪獨居長輩暖心過年，雖沒有山珍海味，卻方便加熱食用、貼近長輩年節需要。

希望以實際行動積極投入社會公益行列來回饋社會，達到拋磚引玉效果，喚起社會各界善心善行，關注需要幫助的弱勢族群，尤其是對奉獻社會大半人生的長者們，更需投注比較多的關愛，以營造愛與祥和的友善社會。