補教名師高國華與陳子璇前年離婚，「補教人生」9年婚姻畫下句點，陳子璇這些年隻身在大陸發展個人事業，不時透過社群分享生活，今天(1/21)她心痛發文透露高國華母親龔書綿昨天逝世，享嵩壽100歲，她得知消息後難過得放聲大哭，吐露心中留下了後悔與遺憾，因離婚後沒敢再打電話給前婆婆，導致前婆婆到過世前都不太諒解她。

陳子璇今在臉書po文，表示昨天接到前夫高國華電話，告訴她高媽媽離世了，「我最不想發生的事情發生了」，她當下停頓數秒後難過得大聲痛哭，坦言疫情期間來回隔離要近2個月，「就怕這段時間有什麼事情發生，結果還是這樣發生了」。

陳子璇對於這段的婆媳情，心中留下了難過與遺憾，表示雖然跟高國華夫妻情緣已盡，但這10年時間能跟婆婆相處，「是我最快樂的時光」，吐露當初高國華第一次帶她跟母親見面，還給她心理準備說媽媽不太好相處，沒想到第一眼見到高媽媽，只覺對方慈眉善目，打扮得很得體，又相當親切，兩人一見如故，「我們相差48歲，她總是說我是小老鼠她是大老鼠，從那天起，我們無話不談，互相欣賞，常常見面就是緊緊擁抱，聊天總是會哈哈大笑，笑得開懷笑得燦爛」。

陳子璇透露，前婆婆寫的文章與詩集充滿情懷，雖然年長但觀念卻十分開明，她曾買了台ipad給對方，前婆婆超開心能跟上年輕人的腳步，這些都讓陳子璇打從內心欣賞，也感嘆如今人走了，留下了充滿遺憾的她，而這是有理由的，「離婚後我一點都不敢打電話給她，高老師說媽媽不太諒解我，我現在好後悔，好想跟她說說話，想聽聽我們大笑的聲音，真的太難過了，寫再多都無法表達我的內心」，如今只盼老人家在天上能開開心心，也希望前婆婆能來夢中跟她說說話，「願您心安，願您安詳，願您沒有遺憾…」。