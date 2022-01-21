Keifer Sykes knocks down back to back buckets to put the @Pacers up 5 late in OT! pic.twitter.com/VWOg2M8rjh — NBA (@NBA) January 21, 2022

沒想到碰上僅用替補應戰的溜馬，勇士也能爆冷在主場落敗！儘管柯瑞全場轟下39分，可惜他的勇士隊友幾乎全陷低迷，勇士爆冷以117比121遭到溜馬作客擊敗，無奈吞下本季第13敗(32勝)，自從「浪花弟」克雷湯普生傷癒歸隊後，勇士狀態確實很差。

面對主力幾乎全部受傷沒打的溜馬，柯瑞上半場就火力全開，12投6中，含三分球投7中3，貢獻18分、5助攻，帶領勇士打完上半場，取得63比55領先，不過他的最佳搭檔克雷湯普生上半場雖也進帳10分，三分球卻是投4中0。

溜馬下半場開始就打出8比0追平攻勢，甚至打到末節曾領先5分，幸好柯瑞火力再開幫助勇士追上，更在最後34.5秒兩罰俱中，勇士108比107超前，柯瑞最後9.4秒又是兩罰俱中，沒想到卻被賈斯丁哈勒戴投進追平三分球逼入延長。

勇士延長賽開始打出5比0，接著卻被溜馬打出10比0，其中賽克斯更是連拿5分，雖然威金斯馬上搶回兩分，接著勇士4次三分出手卻都沒進，克雷湯普生更在最後3.8秒發生掉球失誤，幾乎宣告勇士死刑，溜馬也順利拖完比賽時間贏球。

包含布羅格登、利佛特、沙波尼斯、透納等主力都列傷兵名單沒打的溜馬，爆冷贏球的頭號功臣是菜鳥後衛杜阿特，他拿全隊最高27分，賈斯丁哈勒戴也拿16分；勇士除了柯瑞，得分最高的是盧尼13分，克雷湯普生全場投17中6，含三分球投7中0，僅拿12分，威金斯投15中5，也僅11分進帳。