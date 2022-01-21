劇中父女衝突戲。浪LIVE 提供

蔡振南和大鶴劇中對戲。浪LIVE 提供

孫可芳劇中陪安心亞參加歌唱比賽。浪LIVE 提供

億萬導演殷振豪執導的迷你劇集《浪我在你身邊》，明天將播出完結篇。每集約6分鐘的篇幅，粉絲直呼看不過癮，留言說「只拍短劇太可惜了，這劇情和導演、演員都可以拍電影了」。

劇集上線7天，各播出平台加總的總觀看次數超過50萬次。聚集實力演員陣容蔡振南、安心亞、柯叔元、曾莞婷、孫可芳、林鶴軒（大鶴）、黃冠智及舞台劇出身的嚎哮排演蕭東意及黃建豪演出，網紅台灣靈魂歌姬與狼叫SO驚喜客串。

安心亞戲中努力突破自身社交恐懼症，引起網友共鳴留言：「曾經去同一家便當店買了1年便當，老闆以為我是啞巴，有社交恐懼跟陌生人交流，連基本的對話都對我很困難。」安心亞說：「我每次跟不熟的人努力聊天時也很緊張，甚至會捏自己的手，這次飾演角色像是一趟認識自我的療癒之旅。」

戲中安心亞直播唱歌，甜美歌聲引起網路「婆爆」旋風，看直播的粉絲爭相呼喚要安心亞當老婆。想不到現實中網友也十分入戲，在正片留言區說： 「安心亞如果真的直播唱歌，我不會這麼小氣只送香檳而已。」還有人喊話蔡振南說：「岳父，請給我一個機會！」讓蔡振南當場從國民老爸晉升為國民岳父。

殷振豪導演談起與安心亞合作感想說：「在安心亞穿上魚兒的造型，坐進去她的房間拿起吉他時。整個人變得很不像是看到以往在舞台上跳舞的安心亞，彷彿就是魚兒本人。當安心亞在現場清唱時，清透乾淨的歌聲，讓我與工作人員都起了雞皮疙瘩。」

蔡振南戲中反對女兒直播唱歌，實際上也走過與父親爭取實現夢想的經歷：「我爸爸對我就像戲中我對女兒安心亞一樣。我16歲時想當歌手。民國50幾年哪有什麼男歌手，我爸爸就很反對，為了先讓家人生活有保障，我是先開了帽子工廠賺錢之後才能寫歌玩音樂的。」

蔡振南說：「當你真心喜歡上某種東西，你就會不斷地追求它。而且這輩子可以做到真正喜歡的工作是一種幸運。所以我滿好命的，我這輩子做的事就是我喜歡的，這種感覺很爽！我16歲開始玩音樂到現在60幾歲了。有人問我下輩子要做什麼，我還是選擇一樣，要做我喜歡的東西。」

蔡振南寫歌闖出名號，父親認同他繼續做音樂但開出條件，蔡振南一輩子遵守至今：「我爸爸在病床上，對我說：你做這行可以，但絕對不能誤人子弟。我答應了我爸爸，所以幾十年來我收徒弟來學音樂或學演戲，我一毛錢也沒收過，也不可以請我吃飯。我觀察後，真的沒有才華做這行的人，我會勸他們改行。因為我不想他們耽誤時間，這也是一種不誤人子弟。」

戲中蔡振南與安心亞大吵，大鶴飾演安心亞的弟弟，心疼姊姊而大哭到眼淚鼻涕直流。安心亞看到這段播出直呼：「我弟弟好感人好可愛喔！」

大鶴說：「我想到一開始我當藝人時我爸也非常反對，因為我起初收入不穩定，有時還得回家跟老爸借錢付房租，我爸看到這樣很擔心，用台語說『做這途也沒看你賺錢拿錢回來，長的也沒有多好看，也沒人找你演戲。不如你換個工作，去工廠工作也好』。」該片在YouTube「浪我在你身邊」頻道上映、LINE TV同步播出。