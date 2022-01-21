台商回流、疫情帶動訂單大增，急單效應下，可立即設置生產線的廠房成為熱門選項，科技業投資不動產逐年迅速大增，去年創下683億元新高、年增近逾八成，五年來科技業合計已投資近2000億元，其中以桃園、雙北最為受惠。

根據信義全球資產調查，近年上市櫃科技業加碼工業地產態勢明顯，2017、2018年間每年不到250億元，2019～2020年增至約400億元，去年更大幅擴張到近700億元，去年就有上市櫃科技業就入手了87件不動產，不動產種類則以工業廠房為最大宗，也有不少辦公廠辦、土地、甚至地上權。

信義全球資產總經理柯宏安表示，科技業擴廠熱度來自三大動能，第一，2017年中美貿易戰起，台商積極把高端製造技術遷回台灣；第二，疫情影響，遠距學習或辦公設備需求爆發，使科技產品訂單量增加；第三，除半導體缺貨潮帶動上下游供應鏈擴廠，全球減碳趨勢下，綠能、電動車及5G等潛力產業也積極發展。

柯宏安指出，科技業者在爭取全球供應鏈急單時效，以及工業土地不足下，企業多購買現有廠房的物件為優先策略，自2018年起連續四年每年購置工業廠房交易規模皆破百億，2021年更達304億元，為近十年最高。此外，科技業購買辦公廠辦量增加，多做為總部辦公或研發等企業長期發展使用，去年科技業業購置辦公、廠辦規模達193億元，同樣也是近十年最高。

調查顯示，近五年各年度科技業購置不動產最高金額，2017年為碩天科技以26億買下太子內湖潭美整棟廠辦、2018年為廣達電腦以42.8億買下華亞科技園區廠房、2019年為聯強國際以約63.6億買下南港「世界明珠」商辦13～27樓，2020年為台積電以48.4億買下南科土地，2021年仁寶、康舒科技以82億買下北士科園區地上權。