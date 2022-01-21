華航靠著貨運業務突圍成長，加上客運復甦曙光乍現，今年擴大聯合招募，包含財務處、資管處、行政處、航務處等單位都開出內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣、有熱情者加入，受訓完上線機師月薪20萬元起跳。

華航受到疫情影響，前兩年暫停對外徵才，如今再度積極招募各界菁英，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾200個職缺。除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日止，2月起將陸續至北中南各科學園區、大學校園舉辦機師招募說明會。

今年預計晉用150名機師，包含60名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益 750 分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程；另會計員及資訊、設施、航務等工程師內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，並具備2020年6月4日 (含) 以後有效TOEIC多益 600分以上，具備相關職務學歷背景、實務工作經驗或技職訓練 (證照) 者尤佳。

華航修護工廠也將大批招考修護人員，負責各機隊飛機及相關附件維修工作，除了華航自有客、貨機修護工作，同時服務歐、美、亞洲多國客戶。報考資格為高中／高工／高職飛機修護科或機工／機械科、大專(含)以上理工科系畢業者，一般大專以上畢業、具有國際標準 FAR147 或 EASA66 航空維修訓練學校完訓者，多益 450 分以上，也歡迎無經驗、無證照者報考，具3年以上航機維修經驗或航機結構維護相關工作經驗佳。