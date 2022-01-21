21日，韓國政府又追加一項14兆韓元，約117.5億美元預算，用來援助受到新冠病毒影響，有經營困難的韓國小公司以及獨立個體戶。

在韓國這項最新預算案中，約11.5兆韓元將金援小韓企，彌補因抗疫的金錢損失。另外，還有1.5兆韓元是撥給治療40萬當地民眾的新冠藥物，以及2.5萬張專治新冠病症的床位上。

若Omicron進一步擴散，未來需要更多援助時，剩下1兆韓元預算將派上用場。為增加這次抗疫經費，韓國政府計畫發行11.3兆韓元公債，還有從公共儲備金中拿出2.7兆韓元。

24日，這項追加預算案可望交付韓國國會審理。因2022韓國總統大選就要在幾周後開始，外界認為當地政府現在要追加抗疫經費，應該是跟大選脫不了干係。

若按已過關的607.7兆韓元總支出來計算，再加上這次追加的預算，韓國政府2022年的總開銷，將大增至歷史新高621.7兆韓元。跟原始預算相比，追加的金額已增11.4%。同時，舉債規模占韓國經濟成長的比重，也高達50.1%並創新高紀錄。

近來，韓國疫情似乎又有升溫趨勢。因此，擔心月底農曆新年的到來，病毒將會擴散到不可收拾地步，韓國政府把社交禁令實施時間再延長3周。期間，晚上9點以後開始宵禁，餐廳、咖啡館以及夜店等場所，也將限制群聚人數。