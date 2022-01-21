彰化縣政府辦理「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」，21日舉辦地方說明會。 （吳敏菁攝）

鹿港捷運線，長21.2km，共23站，串聯沿線土地開發，以台化廠區開發、金馬路北側月牙灣土地再利用和鹿港打鐵厝園區成了最受關注的三大熱點。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港捷運線，長21.2km，共23站，串聯沿線土地開發，以台化廠區開發、金馬路北側月牙灣土地再利用和鹿港打鐵厝園區成了最受關注的三大熱點。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府推動大眾捷運系統鹿港線可行性評估出爐，21日舉辦公開說明會，結合台中捷運綠線延伸、鐵路高架化、串聯沿線土地開發，以台化廠區開發、金馬路北側月牙灣土地再利用和鹿港打鐵厝園區，為最受關注的三大熱點，終點以鹿港轉運站壓軸。

彰化縣長王惠美表示，捷運線延伸，將配合彰化交流道特定區計畫，帶動金馬路沿線住商發展，串聯台中綠線及台鐵、帶動台化廠區開發、強化彰南路服務，並預留和美線轉乘空間。鹿港線是核心是整體路網運量最高，捷運路網核心區域，為最優先建設路線，長21.2km，共23站。

台化廠區分產業專用區約33公頃、商業區約10公頃、行政區約17公頃與住宅區約9公頃。行政區域以南的住宅區及中山路北側的商業區列第一期開發，細部計畫審定5年內，行政區土地和道路移撥縣府使用，產專區和商業區列第二期開發，須在計畫審定後15年內完成公共設施興闢，公共設施移交縣府使用。

彰化市金馬路北側月牙灣土地再利用也配合彰化交流道特定區都市計畫推動中，目前彰化市都市計畫住商發展率達9成，調整金馬路以北農業區44.47公頃供住商規劃，引導都市朝大眾運輸發展導向。

捷運進入鹿港地區，也將結合「打鐵厝產業園區計畫」，北側共劃設6公頃之產業用地，其中4.2公頃引入製造業及批發倉儲業、1.8公頃引入餐飲業與連鎖便利商店等，包含創新研發基地、樂齡幸福莊園，打造安養、照護、醫療等產業鏈，預計引入1102就業人口，衍生彰化至鹿港路廊交通需求。

壓軸亮點鹿港轉運站BOT也在積極招商中，位於鹿港鎮建國路，整合公共運輸、交通與旅遊資訊，商場、星級旅館、活動廣場及休憩公園，以無縫運輸與提升居民及遊客搭乘公共運輸之意願，興建規模為地下一層、地上十層，建築面積2609平方公尺、總樓地板面積3萬993平方估尺，地下層開挖面積6988平方公尺，目前辦理招商中。