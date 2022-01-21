資誠PwC教育基金會與台北大學15日共同舉辦第八屆「2022資誠國際租稅盃個案分析競賽」決賽，決賽隊伍包含六隊台灣隊伍及四隊中國大陸隊伍同台較勁與交流。

2022資誠國際租稅盃個案分析競賽獲獎隊伍，包括年度最佳團隊獎：政治大學財政系「稅意正濃」；最佳台灣團隊獎：台北商業大學會計資訊系「T.O.P Mini」；最佳中國大陸團隊獎：上海財經大學「斯為稅」；評審團特別獎：華中科技大學「Zootaxy」。

優選隊伍（依出場順序排列）：廈門大學「事事順稅」、華東政法大學「稅含四友隊」、台北商業大學會計資訊系「碎稅憑安」、台灣大學會計系「Team Tax」、台北大學財政系「稅過頭」、輔仁大學會計系「稅美人」。

2022資誠國際租稅盃個案分析競賽過程包括三個小時的「案例分析討論與答題簡報準備」，另進行10鐘的簡報及接受8分鐘的評審團詢問。在激烈競爭下，台灣參賽隊伍由台灣大學、政治大學、台北大學、輔仁大學與台北商業大學六隊進入決賽。至於中國大陸隊伍，經過初賽洗禮後，最終進入決賽的四隊包含廈門大學、華中科技大學、上海財經大學以及華東政法大學。

而評審團來自產官學各界的國際租稅專家，包括台北國稅局局長宋秀玲、財政部賦稅署所得稅組組長林燕瑜、中國文化大學會計系教授徐偉初、政治大學會計系教授陳明進、台達電子工業股份有限公司財務長余博文、緯創資通股份有限公司全球稅務服務與遵循管理處處長謝筱嵐、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師徐麗珍與全球稅務服務會計師曾博昇。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，企業轉型通常第一個遭遇的課題就是數位化升級，在新冠疫情已經在全世界延燒兩年的狀況下，促使大多數的企業導入遠距工作模式或各項數位工具來維持公司日常的運作。而企業的稅務職能必須良好的銜接各營運單位的轉型，或者直接將稅務職能透過數位化來提升企業稅務管理力度和效率。因此如何有效地透過數位化做好稅務治理，將是十分重要的課題。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，在企業追求永續經營及國際稅務環境發展下，必須提升稅務治理的高度，建立一套完整且確實的稅務風險及治理架構。

共同參與本次考題的資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師范香琴表示，稅務治理的關鍵環節在於辨認出集團關鍵稅務議題，透過案例審視跨國集團的控股架構、營運模式及利潤配置存在的稅務風險，協助企業制定符合永續發展的稅務策略，並提出可行的稅務管理政策與具體改善計畫。相信同學們在參與這場競賽後，能將國際租稅結合時下最流行的ESG議題，綜合思考出具高度眼界的稅務發展目標。

談到本次比賽的初衷，台北大學公共事務學院院長張文俊表示，資誠教育基金會與台北大學共同舉辦國際租稅盃個案分析競賽已經進入第八年，這對學校的財稅教育產生正面的影響，也推動學生積極投入實際案例的學習熱潮。台北大學財政系教授翁仁甫則表示，學校開辦的租稅案例分析課程，受到財稅專業同學的熱情支持，將案例分析活動延伸到課堂之中，讓財稅教學更生動，學生也收穫更多。秉持教育與傳承的目的，期盼未來的稅務菁英持續以良性競爭及團隊合作方式，體驗未來國際租稅管理的新趨勢與挑戰。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌勉勵所有參賽同學，在全球化的時代，面對各國間租稅協議的挑戰，以及有鑑於各國稅務法規更迭快速，讓大家對於國際租稅有更進一步的了解是一重要目標。舉凡各種商品交易、跨國投資及租稅規劃等等，皆離不開國際稅務。國際租稅盃增進學生對該議題及公共事務的參與，培養學生對租稅議題分析、思辨與溝通能力及團隊精神。藉由各個團隊在初賽、決賽的合作，讓每位隊員合力呈現出最好的提案並與稅務專業的各界代表多方交流，也間接提供了企業優秀的員工來源。