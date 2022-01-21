變種病毒捲土重來，近日台灣疫情不斷升溫，中央疫情指揮中心不斷呼籲宣導民眾，加入接種疫苗的行列。未來接種疫苗年齡持續下修，接種疫苗勢必變成生活常態。年關將近，面對來勢洶洶的變種病毒，恐會因為返鄉人潮或拜訪、聚會頻率增加，而提高接觸或感染風險，公勝保經提出3點呼籲，提醒民眾加強自我防護意識。

首先，請符合施打資格的人趕緊預約第三劑施打，第二則是施打疫苗前，勿忘投保防疫隔離疫苗險，才能提供完整保障。第三個提醒是，防疫隔離疫苗險投保，建議最好的方式就是「上網自行投保」，避免人與人的接觸，保護自己也降低風險。

為了讓民眾更方便在網路投保，一站式整合平台非常重要，方便民眾在單一網路平台上就可以取得完整的防疫隔離疫苗險資訊，可以立即投保超便利，省去四處蒐集資訊的時間，目前「GOGO保-疫苗險推薦王」是市場上提供最多家防疫隔離疫苗險選擇的投保平台。

國人施打疫苗的比例，也隨著疫情指揮中心第二批疫苗來台之後，短短幾天內全國施打已超過17萬人次，過去從高齡長者及特殊工作需求才能打到疫苗，現在學生、年輕工薪族也陸續加入疫苗接種行列，但不時傳出的施打疫苗副作用相關新聞，讓消費者擔心施打如有意外，會額外支出住院或醫療的費用。

「GOGO保-疫苗險推薦王」專案負責人楊振和表示，網路投保省下了大量的時間、人力成本，因而相比實體投保，能在保費上提供回饋，保費較為優惠。而且使用網路投保，只許備妥相關文件資料，即能線上投保，不受時間、地點限制，讓保障更有效率。

公勝保經總經理蔡聖威表示，網路投保沒有時間跟地域的限制，無需增加與人接觸的風險，已日漸成為保單銷售的新趨勢。「GOGO保-疫苗險推薦王」目前共提供富邦產險、新安東京海上產險、安達產險、兆豐產險等4家產險公司商品，讓民眾在零接觸狀態下，即可以從單一網路平台上取得防疫隔離商品資訊，且立即進行投保，讓民眾體驗更友善及便利性的投保方式。