有媒體民調顯示，2022台北市長之戰，國民黨立委蔣萬安支持度40%，民眾黨支持的黃珊珊獲則約有19%，引發「藍白合」討論。民眾黨黨主席柯文哲雖放話「要單獨打敗藍綠」，但港媒卻從民眾黨18日公布的議員候選人名單中發現，民眾黨在第一選區（士林、北投區）及第六選區（大安、文山區）都各提2席，這兩個都是藍大於綠的選區，這恐怕是刻意為藍白合埋下的空間。

香港媒體《中評社》21日評論引用《TVBS》20日公布之民調，2022台北市長之戰，蔣萬安支持度40%、衛福部部長陳時中29%、黃珊珊19%，指出此數據讓藍白合議題引起討論，柯文哲雖直言「要單獨打敗藍綠」，但在未正式提名前都說不準。

評論分析，黃珊珊支持度的增加，可能與兩次台灣本土疫情爆發，她都與柯文哲同進同出有關；畢竟蔣萬安從去年5月本土疫情爆發後，就幾乎消失於媒體前，反而帶給黃大力表現與民調成長的空間，因此擁有如今的「攪局實力」。蔣贏面雖然大，但最穩的仍是與柯合作，因若未來柯批評蔣的市政願景，恐會間接引發效應，甚至影響選票流向。

評論指出，民眾黨18日公布的議員參選名單中，在台北市第一選區（士林、北投區）提名「學姊」黃瀞瑩、陳思宇2席，在第六選區（大安、文山區）提名張志豪、張幸松2席，其餘選區則都維持1席，這兩個選區基本上都是藍大於綠的態勢，尤其大安、文山更被視為「超藍」，民眾黨恐是藉此暗示藍白合的空間。值得注意的是，柯文哲表示此名單尚未定調，還對外表示「先讓他們跑一陣子，等要登記時再做一次民調，決定最終提名1席還是2席」，這番話就更耐人尋味，也許有意盼藍白合作拚台北市長、藍營技術性禮讓市議員席次。