高雄確診父1傳10！職場接觸、看病患者都染疫 初判是Omicron、感染源待釐清

國內今天新增23例本土個案，其中10例皆為高雄市個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，主要為兩條線，包括高雄港工作人員共7人染疫，以及案18156就醫接觸者；目前高雄本土個案初步定序為Omicron，但詳細結果尚未出爐，感染源頭持續調查中。

本土疫情燒到南部，高雄市昨天一家三口染疫，其中父親（案18156）船婆引擎維修員，於高雄港區工作。陳時中表示，今天高雄市再增10案，期中2人為交通船工作人員，5人為另一家公司的工程及維修人員，另外該案曾在1月19日至診所就醫，也傳染給3名接觸者。

陳時中表示，目前針對所有港區人員都列冊管制，並透過健保資料核對這段時間有到該診所看診的民眾，都在進行詳細疫調；希望將匡列時間拉長，透過廣泛篩檢及精準疫調，能及時控制疫情。

根據目前疫調，案18156曾經在1月13日到14日到外籍船隻做維修工作，比起最先發病的小孩（案18115），爸爸更像是指標個案。陳時中表示，看起來是爸爸從職場帶進家裡的可能性比較高，小孩為源頭的機率比較小，但還需要再釐清。

由於該外籍船隻目前已駛往韓國，指揮中心已通知IHR希望能交換情報，釐清感染源頭。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前已經和韓國聯繫，希望該船隻抵達韓國後，可針對船員做採檢，如有任何定序資料，可進行相互比較。