賴慧如領養3個月幼犬，開心生活有個依靠。民視提供

賴慧如跟江俊翰在八點檔《黃金歲月》的契約婚姻，備受矚目。

民視八點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，昨晚播出創下平均收視5.21的高收視，最高1分鐘5.96，超過175萬人收看。

劇中阿嬌(賴慧如飾演)跟醫師彥良(江俊翰飾演)契約婚姻後，情感發展受觀眾關注，不少觀眾要他們硬起來「直球對決」，江俊翰表示，彥良就喜歡阿嬌，卻不肯表露心聲，真的很傷腦筋，不過接下來的劇情一定會滿足觀眾。

為戲剪短髮的賴慧如，本色演出讓她受觀眾喜愛，她說很開心阿嬌的後盾回來了，原來飾演哥哥文豪的紅毛日前也回歸拍攝的行列，兩人的對手戲精采可期。

賴慧如透露戲外也多了一個依靠，就是近期認養了3個月大的奶油貴犬。賴慧如表示因為生活很急促跟高壓，加上女兒很喜歡小狗，每次帶她去公園，吸引她目光的都是毛小孩，剛好朋友家的奶油貴賓犬生小狗，朋友說這一隻發楞的表情跟賴慧如很像，問她要不要養，她一到，狗狗就走過來撒嬌，讓她當場說「走，我帶你回家。」

她透露當下也幫小狗取名「Ming醬」，在日文是光明的意思，因為Ming醬就是她的太陽一樣，加上周遭的人看到Ming醬都不自覺微笑。從小就很想要養狗的賴慧如，表示因為奶奶一直不讓她養，剛好這一次很有緣份，也是2022年送給自己的禮物。